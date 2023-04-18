Aydın'da Yeşil Sol Parti standına saldırı: 'Çocuklar kullanılıyor'

Yeşil Sol Parti'nin Efeler'deki standına saldırıda bulunan çocuklar gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Parti Adayı Rojin Doğan, çocukların bilinçli bir şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.

Aydın'da Yeşil Sol Parti standına saldırı: 'Çocuklar kullanılıyor'

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil  Sol Parti)'nin Aydın Efeler ilçesi Kent Meydanı'nda açtığı seçim standına dün gece saldırı gerçekleştirildi. Yapılan saldırıda stant ve bayraklara zarar verilerek toplatıldı. Saldırıyı yapan 2 kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, dün gece gözaltına alınıp emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

'ÇOCUKLAR KULLANILIYOR'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırıyla ilgili açıklama yapan Yeşiller Sol Parti Aydın milletvekili adayı Rojin Tanhan Doğan, "Kent meydanında her partinin standı bulunuyor. ve yalnızca bizim standa sanldırı gerçekleşti. Bu tarz olaylarda bilinçli bir şekilde çocuklar kullanılıyor, Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi olarak o çocukların da haklarını biz koruyacağız. Kirli ellerinizi çocukların üzerinden çekin" dedi. 

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