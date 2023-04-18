İstanbul adaylığı iyi geldi: Bastonla gezen Soylu'dan top sektiren Soylu'ya

GERÇEK GÜNDEM - Deprem bölgesinde çalışmaları koordine ederken bel rahatsızlığı gerekçesiyle Erdoğan’ın bölgeye yatığı ziyarette kendisine eşlik ‘edemeyen’ ve bastonla gezdiği fotoğrafları basına yansıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul’da futbol şovu yaptı.

Hatay merkezli ve 11 ili vuran depremlerin hemen ardından bölgeye giden ve çalışmaları koordine etmek için günlerce bölgede kalan Süleyman Soylu’nun, 21 gün önce, belindeki rahatsızlık nedeniyle istirahat etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı. O günlerde Soylu, elinde bastonla ve hareketleri yavaşlamış biçimde görüntülendi.

ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Aynı günlerde siyasi partilerin milletvekili aday listelerine ilişkin tartışmalar sürüyordu. AKP cephesinden sızan kulislerde Erdoğan’ın tüm bakanları milletvekili aday listelerine alacağı, Süleyman Soylu’nun da depremin etkilediği illerden birinden aday gösterileceği belirtildi. Soylu’nun, Erdoğan’ın Hatay ziyaretine belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek katılmaması ve bastonlu görüntüleri bu tartışmalarla ilişkilendirildi ve ‘bölgeden aday gösterilme planına tepki’ olarak yorumlandı. Soylu ise, "Önümüzde deprem, sel varken, bunlarla ilgili çalışırken bırak adaylık düşünmeyi, siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ADAYLIK TARTIŞMALARININ GALİBİ OLDU

AKP’nin aday listelerinin kesinleşmesinin ardından Süleyman Soylu’nun, istediği İstanbul’dan ve Birinci Bölge 1. Sıradan aday gösterilmesi, yani vekilliği garantilemesi, ‘kazanan Soylu oldu’ yorumları yapılmasına neden olmuştu.



Milletvekili aday listelerinin belirlenmesinin hemen ardından İstanbul’a dönerek seçim çalışmalarına başlayan Süleyman Soylu, dün Eyüpspor Futbol Akademisi’ne gitti ve futbol oynadı. Bastonla kameralar karşısına geçtiği günlerin hemen ardından, "15 yaşımdan beri bel fıtığım var, son zamanlarda kötüleşti. Fizik tedavi görüyorum" ifadelerini kullanan Soylu, dünkü görüntülerde ise resmen futbol şovu yaptı.

Kendisine atılan topu defalarca sektiren ve sert bir vuruşla gol atmayı da başaran Soylu yanında bulunanlar tarafından uzun uzun alkışlandı. Soylu’nun baston desteği olmadan yürüyemediği durumdan 20 gün sonra İstanbul’da futbol şovu yapabilecek kadar iyi durumda olması akıllarda soru işaretleri yarattı.

Kaynak: Gerçek Gündem