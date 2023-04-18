Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu: Düzeni değiştireceğiz aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte gençlerle buluştu.

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Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu: Düzeni değiştireceğiz aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok

CHP  Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de Kılıçdaroğlu'na eşlik ettiği etkinlikte, gençler sordu, CHP lideri yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, gençlere "Düzeni değiştireceğiz aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok. Bu sıradan bir seçim değil. Var olma ve yok olma seçimi. Ya demokrasi var olacak ya demokrasi yok olacak" dedi. 

Daha önce grup başkanvekili olduğu sırada Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından protesto edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Konuşurken epeyi yuh yemiştim ama hiç kırılmadım. Çünkü öğrenciler rahatlıkla eleştirebilirler, kızabilirler. Daha bu sefer gelirken yumurtaları hazırlayın" ifadesini kullandı. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise etkinlikte saz çalarak Karlı Kayın Ormanı şarkısını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, o anların videosunu Twitter hesabından paylaşarak "Ekrem Bey’i evladım gibi severim. Daha da genç evlatlarım var. Futbol diliyle paf takımından geldiler, belediyeleri yönetiyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanımız @RizaAkpolat ve Kartal Belediye Başkanımız @gokhanyukselist ile gençlerle bir araya geldik, biraz da efkarlandık sanki :)" diye kaydetti. 

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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