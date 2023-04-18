SEP'in bağımsız milletvekili adayının çalışmasına polis müdahalesi

SEP'in Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı Güneş Gümüş'ün çalışmasına polis müdahale etti.

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Ankara Birinci bölge bağımsız milletvekili adayı ve Sosyalist Emekçi Partisi (SEP) Genel Başkanı Güneş Gümüş’ün partililerle birlikte yaptığı seçim çalışmasına polis müdahale etti.

Polisin biber gazlı müdahalesinde 3 SEP’li gözaltına alındı.

Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenpark'ta polis seçim çalışmamıza saldırdı. Bağımsız devrimci çalışmamızdan rahatsız olan halk düşmanları günlerdir türlü bahanelerle çalışmamızı engellemeye çalışıyor. 3 yoldaşımız gözaltında, polis biber gazı sıktı, masamızı kırdı” ifadelerini kullandı.

Polisin müdahalesine direndiklerini belirten Gümüş, seçim çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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