SEP'in bağımsız milletvekili adayının çalışmasına polis müdahalesi
SEP'in Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı Güneş Gümüş'ün çalışmasına polis müdahale etti.
Ankara Birinci bölge bağımsız milletvekili adayı ve Sosyalist Emekçi Partisi (SEP) Genel Başkanı Güneş Gümüş’ün partililerle birlikte yaptığı seçim çalışmasına polis müdahale etti.
Polisin biber gazlı müdahalesinde 3 SEP’li gözaltına alındı.
Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenpark'ta polis seçim çalışmamıza saldırdı. Bağımsız devrimci çalışmamızdan rahatsız olan halk düşmanları günlerdir türlü bahanelerle çalışmamızı engellemeye çalışıyor. 3 yoldaşımız gözaltında, polis biber gazı sıktı, masamızı kırdı” ifadelerini kullandı.
Polisin müdahalesine direndiklerini belirten Gümüş, seçim çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.
❗Güvenpark'ta polis seçim çalışmamıza saldırdı.— Güneş Gümüş (@GunesGumus_SEP) April 18, 2023
Bağımsız devrimci çalışmamızdan rahatsız olan halk düşmanları günlerdir türlü bahanelerle çalışmamızı engellemeye çalışıyor.
3 yoldaşımız gözaltında, polis biber gazı sıktı, masamızı kırdı. pic.twitter.com/DJV8K8p2ml
Kaynak: Gerçek Gündem