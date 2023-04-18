Erdoğan'ın ilk seçim mitingi: 'Bebecan' dedi 'kuduruyorlar' diye devam etti

GERÇEK GÜNDEM - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim mitinglerinin ilkinde Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı’nda konuştu.

14 Mayıs seçimine günler kala ilk seçim mitingini gerçekleştiren Erdoğan, “Türkiye’yi ben yönetirim ben” dedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan, “Birileri çıkıp bize emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan emperyalistlerin tetikçisi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin” diye belirtti.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Afyon her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehridir. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla 'Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz.

Birileri çıkıp bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, tıpkı seccade edebiyatı yaptıkları gibi. Bu edebiyatı yapan emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf!

Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay bay Kemal her zamanki iğrenç üslubuyla anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor. Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik.”

'BEBECAN' DEDİ MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Yanımda şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik. IMF’in başkanına dedim ki; adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben! Yanımızda olan kimdi; ‘Bebecan’… Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı!

Masanın etrafındakiler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı. Bay bay Kemal, unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de, kıbleyi de, Kâbe'yi de çok iyi biliriz. Biz '1 metrelik bez parçası' dediğin başörtüsünü de biliriz, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı da çok iyi biliriz.

Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor. Şu anda yanına almış, 7'li masa oluşturmuşlar, bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti emperyalizm dersi almayız. Biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkede neler başarabileceğini cümle aleme gösterdik. Havalimanından buraya gelene kadar yol boyu her taraf tıklım tıklım doluydu. Bu akşam Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yapacağız, muhteşem bir müze. Muhakkak gidip görün.

Başmakçı ilçemizde kuş gribi hastalığı nedeniyle itlaf ve imha edilen 3 milyona yakın hayvan ve malzemelerinin bedelini 225 milyon lira tazminatı en kısa sürede ödüyoruz. Bu bay bay Kemal'e ve yanındaki avarelere kalacak olursa ne doğal gaz, ne altyapı ne üstyapı, hiçbiri bulamazsınız. Bunlar olmazsa bu soğan, patates hangi yoldan gelecek? Bunlar olmazsa siz Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz?

Bay bay Kemal, bu kadar büyükşehir belediyelerin var; ne yaptınız? '1 senede yurt sorununu çözeceğim' dedi. Neyi çözdün? Şu anda 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. Şu depremde de online sistemine geçtik ve depremden gelen kardeşlerimizi yurtlarda misafir ettik. Hanımlar, bakkala ekmek almak için bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler, atölyenizi 5 dakikalığına emanet edemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu geçtiğimiz yılın 28 Ekim'inde Cumhuriyet'imizin yeni asrının selamlaması olarak açıkladık.”

Kaynak: Gerçek Gündem