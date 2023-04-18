HKP'den seçim bildirgesi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ankara’da düzenlenen basın toplantısıyla seçim bildirgesini açıkladı.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Sait Kıran, “HKP’nin kökleri, yüreği insan ve doğa sevgisiyle dolu, değer yaratan halkın içindedir. İnsana, hayvana, bitkiye ve doğaya yapılan tüm haksızlıklara sonuna kadar karşıdır. Devrimciliğimizin itici gücü, insan, hayvan, bitki ve doğaya olan sevgimizdir. HKP bu temelde 1919 yılından beri ekonomik ve sosyal olarak kalkınmış tam bağımsız bir ülkenin mücadelesini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Kıran, “Bizler; yurtseveriz, devletçiyiz, devrimciyiz, laikiz, halkçıyız, cumhuriyetçiyiz. Parolamız: Hür, güçlü, mutlu, tam bağımsız Türkiye’dir” dedi.

HKP’nin seçim bildirgesinde öne çıkanlar özetle şöyle:

-HKP, işsizliğe karşı amansız bir mücadele verir.

-HKP, halkımızın belini büken pahalılık illetini ortadan kaldıracaktır.

-Ekonomimiz bir avuç asalak, vurguncu Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân sermayedarın elinden alınacaktır.

-Gerçek sanayileşme ve bağımsız ekonomi hamlesi HKP iktidarında gerçekleşecektir.

-HKP, iktidarında halkın çıkarına bilinçli iç ve dış ticaret yürütülür.

-Çalışan sınıfların hayat şartlarının düzeltilmesi, ekonomik kalkınma çabamızın birinci hedefidir.

-Halkın iktidarı, gerçeği arayan insanı yaratacak eğitim sistemini hayata geçirecektir.

-Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri kâr amacı güdülmeden, en insani vazife olarak yerine getirilecektir.

-HKP iktidarında gerçekçi ve bağımsız bir dış siyaset izlenecektir.

-HKP Kürt Sorunu’nun devrimci temelde çözümünden yanadır.

-HKP, yarımız olan kadınlarımızın kurtuluş mücadelesini yürütmeyi öncelikli görev olarak kabul eder.

-HKP insan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal ve tarihsel ortamı hiç bozmadan mümkün olabileceğine inanır.

-HKP, engelli insanlarımızın yanındadır ve onların sorunlarını çözmek için çalışır.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN GELİYORUZ”

HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Ankara 3. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Azime Ayça Okur ise şunları kaydetti:

“Tarafımız, bir avuç vurguncu değil, değer yaratan emekçi, cefakâr halkımızdır. Bu nedenle haklı olduğumuzu biliyoruz. Elbette bize inanan destek veren yurttaşlarımızla birlikte haklılığımız aynı zamanda güce de dönüşecektir.

Halkımız vatanseverliğimizi, halkseverliğimizi, insanseverliğimizi, hayvanseverliğimizi, doğaseverliğimizi, fedakârlığımızı, dürüstlüğümüzü, mertliğimizi, yiğitliğimizi görecek ve bizim kendisinin gerçek temsilcisi olduğumuzu anlayacaktır.

İşte bu inanç ve kararlılıkla geliyoruz! Tam bağımsız Türkiye için geliyoruz! Halkımız için hayatı cehenneme çeviren işsizliği, pahalılığı ortadan kaldırmak için geliyoruz! ABD-AB emperyalistlerinin yeni sevrci kuşatmasına, ortaçağcı gericiliğe karşı ikinci kurtuluş savaşı bayrağını daha daha yukarılarda dalgalandırmaya geliyoruz! Dürüstlükler hareketi, yiğitlikler hareketi, fedakârlıklar hareketi, emekçi halk hareketi olarak geleceğiz! ABD-AB emperyalistler cephesinin ve yerli uşaklarının zulmünden, yolsuzluklarından, hırsızlıklarından, soygunlarından dolayı onlardan hesap sormaya geleceğiz! ‘Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir’ diyenlerin partisi olarak, ‘Onur yaşamdan üstündür’ diyenlerin partisi olarak, 1920’den bu yana aralıksız sürdürdüğümüz mücadeleyi halkın kurtuluşuyla taçlandırmaya geleceğiz!”