Davutoğlu: Bunu Kılıçdaroğlu söyleseydi, Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP lideri Aksakal'ın "14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" sözlerine tepki gösterdi: "Bunu Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi."

Son Güncelleme:
Davutoğlu: Bunu Kılıçdaroğlu söyleseydi, Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan ve seçimlere AKP listelerinden katılan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın muhalefeti hedef alan sözlerine yanıt verdi.

FOX TV yayınına katılan Davutoğlu, 'kafirler' anlamına gelen 'küffar' ifadesini kullanan Aksakal için, "Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine 'kafir' diyor" ifadesini kullandı; "Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?" diye de ekledi. 

Gelecek Partisi lideri, şöyle konuştu:

"DSP Genel Başkanı 'Küffara teslim etmeyeceğiz' dedi. Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan'da bu milletin yüzde 50'sine, 'kafir' diyor. Benim huzurumda böyle bir şey söylenseydi ben hemen özür dilenmesini isterdim.

Erdoğan, İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in esasında insanlara, 'kafir' demek var mı? Bu altı lider de mümindir, Müslüman'dır. Önder Aksakal bunu cehaletinden söylüyor olabilir. Bunu eğer Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı, Sayın Erdoğan, ona dünyayı dar etmek isterdi değil mi?"

Etiketler
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Önder Aksakal
Son Güncelleme:
Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder
Turgut Kazan, Sadullah Ergin dönemini anlattı: En karanlık kabus günleriydi Kazan, Sadullah Ergin dönemini anlattı
HKP'den seçim bildirgesi HKP'den seçim bildirgesi
Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor? Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum! ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum!