Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye yanıt: Kimse takmaz bunu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Sana Söz’ sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.

Kılıçdaroğlu’nun kampanyasının yeni aşamasındaysa ‘300 milyar dolar’ öne çıkacak. Yurtdışı görüşmelerinden sonra “Temiz para getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, '300 milyar dolar’la ‘zenginleşme ve yatırım’a odaklanacak.

NEBATİ, HEDEF ALDI

Kıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadini hedef alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" ifadelerini kullandı.

"KİMSE TAKMAZ BUNU"

Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren kılıçdaroğlu, "Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu" dedi.

Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu. https://t.co/6P6WsnMyB2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 18, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem