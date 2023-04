TİP, Hatay milletvekili adaylarını tanıttı: Hatay halkının iradesi Can Atalay'ı cezaevinden çıkaracak

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı altında kendi ad ve amblemiyle girecek olan Türkiye İşçi Partisi (TİP), aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesinin ardından başladığı seçim çalışmalarına devam ederken, Hatay'daki milletvekili adaylarını da bugün tanıttı.

Maraş merkezli depremlerin ardından dayanışma faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve TİP Afet Koordinasyon Merkezi olarak kullanılan Defne Dostluk Parkı'ndaki aday tanıtımına, AKP'den aday olmak için istifa eden eski Hatay Valisi Rahmi Doğan ile eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkındaki suç duyurusuna eşlik eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

'BU ŞEHRİN TEKRAR HAYATA DÖNMESİ İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE ZAMANI'

İlk sözü alan TİP Hatay İl Başkanı Şahin Kışlakçı, aday tanıtım toplantısını takip edenleri, "Sevgili dostlar, yoldaşlar Antakya’ya hepiniz hoş geldiniz. Sizi burada beraber görmek, bu yaşadığımız depremden sonra devletin bıraktığı boşluktan sonra sizi bir arada, beraber mücadeleyi yükselten bir şekilde, bu şehri yeniden yeşertecek, yeniden ayağa kaldıracak insanlar olarak kol kola girmek çok onur verici bizim açımızdan. Hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle selamladı.

"TİP olarak depremden hemen sonra birkaç dakika sonra neler yapabileceğimizi ortaya koymaya çalıştık. Genel merkezimiz, milletvekillerimiz, buradaki üyelerimiz, dostlarımız, sizlerle birlikte hızlıca adım atmaya çalıştık" diyen Kışlakçı, çok zor günlerin geçirdiklerini ancak dayanışmayı büyüterek mücadeleyi devam ettirdiklerini dile getirdi.

Sözlerine, "Şimdi başka bir evreye geçiyoruz" diyerek devam eden Kışlakçı, "Bu şehrin tekrar hayata dönmesi için tekrar yaşam alanlarına kavuşmamız için daha yaşanılabilir bir Antakya için hep birlikte mücadele etme zamanı. 27 gün sonra bir seçim olacak. Bu seçimde milletvekili adaylarımız var. Can Atalay, Aylin, Mehmet Ali yani dostlarım yani yoldaşlarım. Hepsi çok büyük bir şey yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Milletvekili adaylarının depremler sonrası sokaklarda mücadeleye devam ettiğini ifade eden Kışlakçı, morale ihtiyaç olduğunu ve mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu sadece bizim sorumluluğuz değil hepimizin sorumluluğu. Antakya’da yapacak çok şeyimiz var. Çok güzel bir şehirdeyiz; bu şehri kazanmamız bu şehri canlandırmamız bu şehirde mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR ACININ VE TRAVMANIN İÇİNDEYİZ'

Kışlakçı sonrası kürsüye, TİP'in Hatay'dan 3. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Ali Gümüş çıktı. Avukat olduğunu ve Antakya'da doğup büyüdüğünü söyleyen Gümüş, "Bu şehrin ekmeğini yedim. Ne mutlu ki hayat beni şu an memleketimi, acı içindeki halkımı vekil sıfatıyla Meclis'te temsil edebilme imkanı tanıdı" dedi.

Gümüş, sözlerine, "Şu anda çok büyük bir acı içindeyiz. Çok büyük bir travmanın içindeyiz. Ara ara yüzümüz gülüyor, ara ara ayağa kalkıyoruz ama insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşayan ama hala ayakta durmaya çalışan bir halkın çocuğu olduğum için gerçekten çok büyük bir gurur içindeyim. Hepiniz iyi ki varsınız" diyerek devam etti.

'SONUMUZ AYDINLIK OLACAK; BUNU EN ÇOK ACI İÇİNDE KIVRANAN HATAYLILAR İÇİN İSTİYORUM'

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın mücadelesini hatırlatan Gümüş, "Herkes gibi ben de heyecan içerisindeyim. Beni heyecanlandıran birkaç tane nokta var, bir tanesini hemen söylemek istiyorum. Çünkü kendisini gördüğüm andan beri yüreğim çarpıyor. Karanlığın en güçlü olduğu dönemde umutlu olmak çok zordur, hele hele umut verebilmek imkansız gibi bir şeydir. 35 yaşındayım ve ömrümün 21 yılı karanlıkla geçti. Günden güne artan bir karanlıkla geçti ve karanlığın en güçlü olduğu dönemde, hepimizin nefes alamadığı günlerde bir adam, mahkeme salonlarında kendisi insanlar tarafından çekiştirilirken dahi hakikati haykırmaktan vazgeçmedi. Ve 'Bir gün bizim günümüz gelecek, bu hakikatler ortaya çıkacak' diye haykırmaya devam etti. Yalnız olmadığımı hissettirdi ve ben böyle devam edebildim bugüne kadar, böyle gelebildim. Şimdi o insanla o isimle aynı yolu yürümek, omuz omuza aynı yolda yürüme şansını elde ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

TİP'in Hatay 1. sıra milletvekili adayı olan ve Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'a ilişkin de konuşan Gümüş, Gezi'de ve Soma Katliamı sonrasında ailelerin yanında olduğunu vurguladığı Atalay için "Benim meslek büyüğüm, idolüm. Avukatlığın nasıl yapıldığını hepimize çok iyi gösteren Can Atalay’ın siyasi tutsaklıktan kurtulma yolunda... Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gümüş, "Güzel bir yol dedik, umarım ki son gün aydınlıktır ve sonumuz aydınlık olacak. Bunu ülkem için istiyorum ama en çok da acı içinde kıvranan Hataylılar için istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

'AKP İKTİDARINI MEZARA SOKACAĞIZ'

TİP Hatay 2. sıra milletvekili adayı Aylin Açıkgöz de kürsüde yaptığı konuşmada, asrın felaketinin geride bırakılmaya çalışıldığını ancak büyük acıların ardından hala yas içinde olduklarını belirtti. "Kendi yakınlarımızın, kendi akrabalarımızın, kendi yaşantımızın, kendi şehrimizin yası içerisindeyiz" diyen Açıkgöz, "Ama Türkiye’de öyle bir dönemden geçiyoruz ki bütün bu yasımıza rağmen bunu içimize gömecek ve 26 gün sonraki seçimin sonunda, 22 yıllık AKP iktidarını mezara sokacağız" dedi.

'MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE DAHA İLERİYE TAŞIYACAK BİR HALK VAR'

Açıkgöz, sözlerine şöyle devam etti:

"22 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu bu karanlık süreçte gençliğini yaşayamamış, hayalleri hayatları çalınmış bütün gençler olarak bizler, bütün enerjimizle alanlarda olacağız. Yeni bir Türkiye’nin inşasını yaratacağız, Antakyamızı bütün kültürüyle yeniden var edeceğiz, var gücümüzle sokaklarda, okullarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Ben 3 yıl önce TİP ile mücadele etmeye başladım. Yaklaşık bir yıldır da Parti Meclisi üyesiyim. Bu 3 yıllık süreç içerisinde, ondan önce gelen mücadele birikimimle beraber ne 8 Martları ne 25 Kasımları ne 1 Mayısları ne işçi direnişlerini ne öğrenci direnişlerini yarı yolda bırakmadım. Hep beraber el ele bu mücadeleyi büyüten ve alanı titreten bir hale getirmeye çalıştık.

Bizlerin Hatay'da mücadeleyi, sadece bu 2,5 aylık deprem sürecinde değil; ondan öncesinde var olan her türlü mücadele alanında, halkımızla beraber el ele kol kola dirsek temasından ilerletmeye, büyütmeye çalıştık. Görüyoruz ki hep birlikte bu mücadeleyi daha da ileriye taşıyacak ve başarıya ulaştıracak bir halk var, el elelik var, birliktelik beraberlik var. Hepinize teşekkürler.

'HATAY HALKININ İRADESİ CAN ATALAY’I CEZAEVİNDEN ÇIKARACAK VE BÜTÜN ACILARIN HESABINI SORDURACAK'

Gençliğin enerjisi ve kadınların iradesinin ortaya koymuş olduğu temsiliyetle buradayım. Ve bizler biliyoruz ki Hatay halkının üzerinde çok başka bir sorumluluk var, bu sorumluluk bütün Türkiye halklarının mücadelesi için önemli bir sorumluluktur. Az önce Mehmet Ali Gümüş de bahsetti. Can Atalay bu ülkede kitlesel halk mücadelesinin verildiği birçok alanda öncü olmuş, bunun hukuki ayağını yürütmüş, Gezi gibi Hatay için önemli bir meseleyi sahiplenmiş bir insandır. Şu an kendisi Gezi tutsağı olsa da biz biliyoruz ki 26 gün sonra Hatay halkının ortaya koyacağı irade Can Atalay’ı cezaevinden çıkaracak, parlamentoya taşıyacak, Hatay’ı yeniden inşa ettirecek, ve Hatay’da yaşadığımız bütün acıların hesabını sorduracak."

Hatay'ın tüm noktalarını; sokakları, çadırları ve konteynerleri gezerek mücadeleyi büyüteceklerini kaydeden Açıkgöz, "Hatay'daki bu hikayenin yazarları bizler olacağız" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ, İKTİDARLA BOĞUŞAN EN ÖNEMLİ FİGÜRLER'

Aday tanıtım toplantısında son sözü alan isim TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık oldu. "Gerçek duygularımı söylemek gerekirse depremin en ağır yıkımının yaşadığı bir kentte seçim çalışması yapmak çok zor. Aslında burada bir seçim çalışması için bulunmuyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın çünkü insanlara ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Bir sözümüz var elbette ama insanların hem kendi canıyla uğraştığı, barınma sorununu halledemediği, devletsizlikle boğuştuğu bir yerde oy istemeyi çok ahlaki bulmayabilirsiniz" diyen Şık, bununla birlikte kaygıları olduğunu dile getirdi.

Şık, devamında, "Birinci sıradaki Can Atalay’ı zaten Aylin yeterince anlattı, tekrar anlatmaya gerek yok. Aylin 2,5 aydır zaten kendisi de bir deprem mağduru olarak burada çırpınıyor. Mehmet Ali arkadaşımız hakeza burada yaşayan herkes bir şekilde bu acının bu yıkımın bir mağduru haline gelmişken; insanları enkazda ölüme, enkazdan kurtulanı da çaresizliğe terk eden iktidarla boğuşan en önemli figürlerdir arkadaşlarımız. Dolayısıyla ben tercihinizi nereden yana kullanacağınızı zaten biliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin felakete dönüşmesinin nedeninin Sarah Rejimi olduğunu vurgulayan Şık; yolsuzluk çarkı, talan ekonomisi, yağma, depremin yarattığı yıkım ve hayatını kaybeden insanların hesabını sormak için bölgede bulunduklarını kaydetti.

'HESAPLAŞACAK KİŞİLERİ MECLİS'E GÖNDERMENİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Şık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu seçim herkes açısından çok kritik. Bir Cumhurbaşkanı seçilecek, bir parlamento dağılımında milletvekillerinin sayısı belirlenecek.

Bir ortak irade akıl ve vicdan devreye girerek, bir ortak irade gösterilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama parlamento seçiminde gerçekten bu katillerle, bu yağma talan ekonomisini yaratarak insanları öldürenlerle hesaplaşacak kişileri Meclise göndermemiz çok önemli.

Şu an Can Atalay’ın hapishaneden bu kampanyayı yürütüyor olması zaten kiminle hesaplaşacağımıza dair bize bir şey söylüyor. Biraz önce dediğim gibi Aylin ve Mehmet Ali'nin 2,5 aylık çabası, burada ne yapmaya çalıştığı, nasıl bir yaşam inşa etmeye çalıştığı ve insanların yaralarını sarmak için çırpınmaları size bir şey söylüyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAYACAĞI BİR ÜLKE KALIP KALMAYACAĞINA DAİR BİR SEÇİM BU'

Çok net bir seçim bu. Türkiye’nin geleceği, kaderi bu seçimde. Bu seçim, bundan sonra nasıl bir ülkede yaşayacağımızı ya da çocuklarımızın üzerinde yaşayabileceği bir ülke kalıp kalmayacağına dair bir seçim olacak. O karanlığı yaratanlarla aydınlık arasında bir seçim yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmasını isteyenlerle, sadece bu muhtaciyeti yöneterek insanların çaresizliği üzerine kurduran bir mafyaya karşı mücadele edenler arasında bir seçimdir.

'BU KATİL SÜRÜSÜYLE HESAPLAŞILACAK BİR PARLAMENTO İSTEYECEĞİNİZİ BİLİYORUM'

Vereceğiniz her oyun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu katil sürüsüyle bu hırsızlarla bu yağmacılarla bu talan ekonomisiyle; doğayı katleden, derelerimizi kurutan, ormanlarımızı kesen, kesmediği ağacı yakan, hayvanları katleden, her gün kadınların ölümüne neden olanlarla hepimizin hesaplaşacağı bir parlamento isteyeceğinizi biliyorum Ve hesaplaşma arzusu içinde olanlarla ve bu hesaplaşmanın hukuk saikiyle yapılacağını savunanlarla, İslam hukukuyla değil düşmanı için bile hukuk talep edenlerle, bir yargı ve hukuk rejimi inşa edeceklerle birlikte bu yolu yürüyeceğinize inanıyorum. İyi ki varsınız."

TİP'in Hatay milletvekili aday listesi şöyle:

1-) Şerafettin Can Atalay

2-) Aylin Açıkgöz

3-) Mehmet Ali Gümüş

4-) Emrah Karaçay

5-) Hasan Aşkar

6-) Nurcan Ördek

7-) Cansu Daloğlu

8-) Barış Dağ

9-) Abdulhamit Yayar

10-) Hüseyin Akgöl

11-) Özlem Parlak