Akif Beki: Kılıçdaroğlu aslında bunu dememek için iyi direndi, fakat zorlanınca mecbur kaldı sanki

Karar yazarı Akif Beki, iktidar kanadınca tüm muhalefet partileri için geliştirilen 'terör' söylemini köşesine taşıdı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı "Destekleyenler arasında sadece HDP ve PKK yok, FETÖ de DHKP-C de destekliyor" ifadesine ve AKP'li Mehmet Özhaseki'nin "Bir tarafta yerli ve milli güçlerin olduğu liste, diğer tarafta da FETÖ'nün, PKK'nın, Türkiye düşmanı ülkelerin desteklediği liste var" sözlerine değinen gazeteci, her iki ismin de muhalefete fena ortalar açmadığını söyledi.

Beki, "Kılıçdaroğlu da ayağına geldiği gibi doksandan çakıyor. Bir o yana, bir bu yana hem de" dediği yazısının devamında şunları kaydetti:

"Şuna ne diyebilir bir Erdoğan sevdalısı: 'Neden 'PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Terör insanlık suçudur. Biz CHP olarak, terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz.'

Ne diyebilirler ki! Çok değil 10 yıl öncesine kadar Erdoğan'ın söylemi ve tavrıydı bu. Aynı arşivden alıp söyleyeceği daha neler var. Bay Kemal henüz şu sözlere başvurmadı bile: 'Askerimizi, polisimizi öldürenleri düşman olarak görmüyoruz. Terör örgütü; askere, polise düşman gözüyle bakıyor. Ama biz demokrasi gereği onlara suçlu gözüyle bakıyoruz.'

'Gaffar Okkan'ın katilleriyle, teröristlerle iş tutanlar, bizi suçlayamazlar' demekle yetiniyor şimdilik muhalefet.

Aslında bunu dememek için iyi direndi Kılıçdaroğlu. Fakat zorlanınca demeye mecbur kaldı sanki.

Mansur Yavaş da 'bölücü arıyorsanız, listenizden seçime soktuklarınıza bakın, özerklik isteyen HÜDA PAR orada' yollu girdi hafiften topa.

Ee, 'Yavaş seçilirse Ankara'da su sayaçlarını PKK'lılar okuyacak, DHKP-C'liler de faturaları evlere getirecek' suçlamalarıyla buna altlık hazırlayanlar düşünsün!

Destici'nin pasından sonra İmamoğlu'na da hak doğdu. AK Parti listesinden seçime giren DSP'li Aksakal'ın, terör örgütü Dev-Sol'la irtibat ve iltisakını da o sorar artık. 'Kimler kimlerle beraber' nidalarıyla ortalığı inleterek hem de. 'Kadere bak!'

Ne derler bilirsiniz; kendine dönüp bakmadan her istediğini söyleyen, istemediğini de işitir. Lafını bilmeyen, hak ettiği tepkiyi çağırırmış; bu da benden kulağa küpe bir atasözü uyarlaması olsun."

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