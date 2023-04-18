Kılıçdaroğlu ekonomi planını anlattı: 'Evet yatırım parası da var, şampiyonlar ligi kaynağımız da'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Videoyu "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmelerinin ardından uygulayacakları ekonomi politikalarını tek tek anlattı.

Kılıçdaroğlı yayınladığı videoda şunları söyledi:

"9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu üsler, fabrikalara üretim yapacaklar hem de ihracat yapacaklar. 12 ana alanda yerli ve katma değer yaratan üretim gerçekleşecek.

Çip teknolojisi, biyo teknoloji, savunma sanayi ve arge, gemi sanayi, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak.

Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği, ham madde gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım hayvancılık dışındaki sektörleri özel sektör üstlenecek. Bu üsler uygun fiyatlı enerjiden yararlanacaklar. Üretim üslerindeki şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Üretim tesislerimiz planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demiryolu ile bağlanacak.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerinde normal avantajların yanı sıra ek teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutları ile iş yerlerini daha uygun maliyetle inşa edeceğiz.

Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık yatırımın gelmesini sağlayacağız. Yabancı yatırım için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok.

Bir üretim seferberliği başlatıyoruz. Planlama ile bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleşeceğiz. Ülkenin batısında yoğunlaşan diğer kentlerin görmediği üretimi yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Metropollerden Anadolu'ya geçiş başlayacak. Türkiye zenginleşecek, Türkiye kazanacak.

Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz."