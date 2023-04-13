Mahkeme İBB'yi haklı buldu, bakanlık ve kaymakamlık kaçak yapıları yıktırmadı

İstanbulluların boğazla görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanının bütünlüğünü bozan kaçak işletme, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı tarafından bir kez daha korundu.

Mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB’yi haklı bulduğu, imar kanununa aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına engel olundu. İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan 2023’te kafeye gitti. Yıkım işlemine gerçekleştirmek isteyen İBB personeli, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi. Engelleme 3 gündür devam ediyor.

MİMAR SİNAN’A SAYGISIZLIK

Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda kuşlar üzerine pislemesin diye rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ettiği Şemsi Ahmed Paşa Camii, halk arasında bilinen adıyla Kuşkonmaz Caminin hemen bitişiğine, 21. yüzyılda kaçak yapılar kondu. İstanbulluların boğazla görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanının bütünlüğünü bozan kaçak yapılar, mahkeme kararlarına rağmen korunuyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, “Bu yıkımı durdurmak hukuki değil. Davayı kazanmamıza rağmen yıkımı gerçekleştiremiyoruz. Biz yıkımı yapmakla mesulüz” dedi.

YIKIMA İZİN VERİLMİYOR

Hafta başından bu yana yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığının direktifiyle görev yapan polisleri karşısında buluyor. İBB’nin Üsküdar Meydan düzenlemesi içinde kalan 431 Ada içinde bulunan 4 Kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme korumaya alındı. Üstelik bazılarının mülkiyeti İBB’ye ait olduğu halde yıkımlarına izin verilmiyor.

İBB Encümeninin yıkım kararına, yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme hükmüne rağmen, caminin bitişiğindeki kaçak yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

Yıkımına engel olunan kaçak işletmelerden birinin yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildiği halde, İBB ekiplerinin tahliye ve yıkım kararı uygulatılmadı. İşletme sahiplerinin encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde açtığı dava reddedildi. İBB Ekipleri Kuşkonmaz Camii bitişiğindeki kaçak kafenin tahliye ve yıkımı için harekete geçti. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aynı tarihte devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp, “yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı” ifadesiyle Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Üsküdar Kaymakamlığı, polisi, zabıtanın önüne dikerek yasal yıkım kararını günlerdir uygulatmıyor.

ÜSKÜDAR’DAKİ HUKUKSUZLUKLAR 2019’DAN BU YANA SÜRÜYOR

Üsküdar’daki hukuksuzluklar, benzeri keyfi davranışlar 2019 yılından bu yana devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun ortak kullanım alanı olan İstanbul Boğazı ve eşsiz manzarasıyla tüm sahil hattını işgallerden kurtarmak için kararlı olan İBB, Üsküdar’da başından beri engellemelerle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında bu yana Üsküdar Salacak sahilindeki yasa dışı işletmelerin işgaline son vermek için hareket geçti. Ancak Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işletmecileri desteklemesi dikkat çekiyor.

BAZI İŞLETMELER HALEN KORUNUYOR

İBB, kız kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletmeden 3’ünün yıkımı gerçekleştirdi. Ancak geri kalan 7 kaçak işletme, yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme süreçleri İBB lehine devam ederken, İstanbullulara ait sahilde, kanunsuz faaliyet gösteren çay bahçesi, kafe, lokanta, büfe gibi kaçak yapıları korumak için son alarak Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alelacele imar plan değişikliği yaparak, işgalcileri korumaya aldı.

BİR AVUÇ İŞLETMECİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİYLE HİMAYEYE ALINDI

Üsküdar Belediyesince imar planı değişikliği de yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca değişiklik hemen onaylandı. Buna göre plan değişikliği yapılan 431 adadaki 4 Kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme korumaya alındı.

İBB YASALAR NE DİYORSA ONU YAPTI

İBB başından bu yana yetkisi çerçevesinde hareket etti. Yasal yollara başvurdu. Kaçak yapılar için İBB Emlak Müdürlüğü Üsküdar Kaymakamlığına resmi yazıyla tahliye talebinde bulundu. Yasal talebe yanıt verilmedi. Yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz etti. Bazıları İBB’ye ait tapulu araziler üzerindeki kaçak yapıların tahliyesi istendi. Mahkeme süreci devam ederken bazı kaçak yapıların özel çevre koruma bölgesinde olduğu iddia

edildi. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yetkili olduğu ve bu kaçak işletmelerin Yapı Kayıt Belgesi aldıkları gerekçe gösterildi. İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan ve 16 milyon İstanbullunun ortak kullanım alanı olan Salacak Sahilini işgallerden kurtarmakta kararlı olan İBB, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek.