Kartal Belediyesi, depremzede öğrencileri unutmadı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde ikinci ay geride kalırken, depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından birini eğitim oluşturuyor.

Hatay'da her yaştan binlerce öğrenci, tüm zorluklara rağmen eğitim hayatlarına çadırlarda devam etmeye çalışıyor. Kartal Belediyesi depremin vurduğu Hatay'da öğrencileri unutmayarak, her yaştan öğrencinin eğitim gördüğü çadır kentlere; kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

HATA'DA BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir eğitim alanı, bölgedeki eğitim seferberliğine dair büyük bir örnek teşkil ediyor. Yaklaşık 1300 öğrencinin eğitim gördüğü ‘Yeniden Yeşeren Yaşamlar’ isimli eğitim alanında; okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrenci grupları bulunuyor. Hataylı gönüllü öğretmenlerin çabalarıyla kurulan eğitim alanı; kütüphane, sinema, derslik ve kreş bölümleriyle öğrencilerin eğitim hayatına devam etmesini hedefliyor.

KARTAL BELEDİYESİ'NDEN BÖLGEDEKİ EĞİTİM HAYATINA DESTEK

Kartal Belediyesi, büyük bir özveriyle oluşturulan bu eğitim alanını ziyaret ederek büyük ölçüde kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Kartal Belediyesi yetkilileri, Hatay'ın tüm eğitim alanlarında desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ"

Eğitim alanında gönüllü olarak öğretmen olan ve alanın hazırlanmasında emeği olan isimlerden biri olan Mehmet Ali Akar, Hataylı öğrenciler ile birlikte büyük işler başardıklarını kaydederek, “Hataylı depremzede bir gönüllü olarak buradayım. Okul öncesine dair, burada 5 sınıfımız var. Bunun yanında 12’nci sınıfların durumunu çok önemsiyoruz çünkü sınava girecekler. Sınav gibi bir gerçeğimiz var. Özel eğitim sınıflarımız ve ilk, ortaokul, lise sınıflarımız var. Burada çocuklarımızın deprem psikolojisinden çıkması bizler için çok önemli. İnanıyoruz ki, çocuklarımızla beraber yeniden büyük işler başaracağız.” ifadelerini kullandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN, ÇOK HEYECANLIYIM"

Eğitim alanında öğrencilerden biri olan Derin Açar ise, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Benim için burası normal bir okul gibi. Depremden sonra çok zor günler geçirdik. Her geçen gün benim için daha da eğitim hayatım kolaylaşıyor. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.