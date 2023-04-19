Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı eleştirdi: "Görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar."

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Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor

Şimdiye dek 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'la ilgili tartışmalar sürüyor. Son eleştiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. 

Bugüne dek kamuoyunda Kınık'a defalarca istifa çağrısında bulunuldu; ancak kendisi "Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" gibi sözlerle görevden ayrılmaya kapıları kapattı. Bu tavır, AKP içinde de rahatsızlığa yol açtı. 

Öyle ki Kınık'ın komedyen Şahan Gökbakar'la girdiği polemiğe tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'fırça atmaktan' çekinmedi: 

"Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız, açıklama yapılacaksa yapsın. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık."

'BENİ RAHATSIZ EDİYOR'

Kınık'a iktidar kanadından bir tepki de, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. 

TV100 yayınına katılan Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar" dedi ve ekledi:

"Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım."
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