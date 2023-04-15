İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce: Yapı kayıt belgesi, yıkım kararının uygulanmasına engel olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Üsküdar Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yan tarafında bulunan kaçak kafelerin yıkımının engellenmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Gökçe'nin “Bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim” başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"KAÇAK KAFELERİN YIKILMASINA İDARİ PARA CEZASI KARARI VERİLDİ"

"Mimar Sinan’ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii’nin yanına, Üsküdar sahiline kaçak kafe yapıldı. Biz bu kaçak yapıların tahliyesini Üsküdar Kaymakamlığı’ndan talep ettik, ancak bu talebimiz anlaşılmayan nedenlerle yerine getirilmedi.

2022'de İmar Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Encümenimiz tarafından oy birliğiyle bu kaçak kafelerin yıkılmasına ve idari para cezası verilmesine karar verildi. Kaçak kafe sahipleri bu karara karşı dava açtı. Bu yıl 29 Mart'ta mahkeme 'yürütmenin durdurulması' talebini reddetti.

"İDARİ PARA CEZASI YIKIM KARARININ UYGULANMASINA ENGEL OLAMAZ"

Kaçak kafe sahipleri bu karara itiraz ettiler, yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

10 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Bu işlem İstanbul Valiliği Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı kapsamında verilen 'yapı kayıt belgesi' gerekçe gösterilerek engellendi.

Halbuki İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği 'yapı kayıt belgesi' imar açısından fazladan bir hak sağlamayacağı gibi idari para cezası ve yıkım kararının uygulanmasına engel olmaz.

"DEVLETİN POLİSİNİ YAPININ ÖNÜNE ÇIKARTTI"

3194 sayılı ve 2863 sayılı kanunlar çerçevesinde doğal sit alanlarında da imar denetim yetkisi İlçe ve Büyükşehir Belediyelerindedir. Dolayısıyla adında “Çevre” bulunan bakanlık doğal sit alanındaki bir yeşil alanı imara açan bir planı onaylasa dahi kaçak yapılar meşrulaşamaz ve bu karar yıkıma engel olmaz.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yıkıma engel olduğu iddia edilen tüm hususlar kaçak kafe sahiplerinin açtığı davalarda öne sürülmüş ancak mahkeme bu itirazları hukuka uygun bulmamış ve reddetmiştir. Bütün bunlara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü bir yazı yazarak kaçak bir yapının yıkılmasını engellemek için devletin polisini yapının önüne çıkarttı.

"DOĞAYI, ŞEHRİMİZİ KORUMAK İÇİN BİZ DE BÖYLE BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

Şimdi olana bakın. Bakanlık doğal sit alanındaki kaçak yapıyı korumak için doğal sit alanındaki yeşil alanı imara açıyor. Mimar Sinan emaneti 5 asırlık bir caminin yanında, hepimize, bütün İstanbullulara ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan bir yerde yapılan kaçak yapıyı, doğayı ve şehirleri koruması gereken bakanlık yasaya aykırı olarak koruyor.

Doğayı ve şehrimizi korumak için biz de böyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Hukuka, akla, mantığa ve insafa aykırı bu durumu İstanbulluların takdirine saygıyla sunuyorum.”