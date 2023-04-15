Nagehan Alçı: Bağnaz tarikatların dinci baskısıyla karşı karşıyayız; Kızılcık Şerbeti'nin yerine 'İslamofobi' belgeseli koymak skandal!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Kızılcık Şerbeti dizisi için Show TV'ye "zulüm" yaptığını belirterek, "Korkunç bir operasyon bu. Fakat hiç heveslenmesinler! Şu an bu ülkenin geriye kalan tek merkez medya grubu olan bizler direneceğiz! Ne "Kızılcık Şerbeti" dizisini bitirebilirler ne de biz bu kurnazca yöntemlere teslim oluruz" diye yazdı.

Bağnaz tarikatların dinci baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Alçı, "Bu dizinin yerine kasten "İslamofobi" belgeseli koymak tam bir skandal. Sanki Kızılcık Şerbeti İslamofobik bir dizi gibi...

Ben bu haksızlığı ve adaletsizliği reddediyorum.

Seküler yaşam tarzına sahip bir insan olarak bu ülkede yaşayan dindarlara zorbalık ve baskı yapılmasın diye senelerdir mücadele eden bir gazeteciyim. Bu yüzden bir kesimden işitmediğim hakaret kalmadı. Bana olan laikçi nefretin kaynağı budur.

Hayatımda en çok karşılaştığım sorulardan biri, "Madem bu kadar başörtülüleri, türbanlıları savunuyorsun o zaman sen neden türban takmıyorsun, sen de onlar gibi kapan, neden kapanmıyorsun böyle açık geziyorsun da o başı bağlıları savunup duruyorsun?" oldu.

Senelerce bu bağnaz laikçi kesime "Ben seküler bir insanım ama dindarların hakları ve özgürlükleri için de kendimin hakları gibi sonuna kadar mücadele ederim" ahlakını yani liberal-demokrat olmayı anlatamadık" ifadelerini kullandı.