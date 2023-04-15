Sedat Peker'den yeni hamle: Önce paylaştı sonra sildi

"Dijital tecrit" altında olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Peker, avukatı Ersan Barkın’ın açıklamasını Twitter’dan paylaştı. Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan kısa süre sonra ise paylaşımı kaldırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarla devlet-mafya-uyuştucu ağına dair iddialarda bulunan Peker’in paylaştığı Barkın’ın ifadeleri şöyle:

“Yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bu kez yardım kolilerinin üzerinde isim ya da herhangi bir emare olmamasına rağmen. Müvekkilim Sayın Sedat Peker'in memleketi Rize’ye gönderilen bir ‘tır’ Vakfıkebir’de gözetim altına alındı. Önüne ve arkasına birer eskort araçla İstanbul’a döndürüldü. Fakir insanların sofralarındaki tek lokma aşın önüne geçmek nedendir? Böyle zülüm olmaz.”

Kaynak: Gerçek Gündem