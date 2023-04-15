Eren Keskin gözaltına alındığını duyurdu

İnsan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Eren Keskin gözaltına alındığını duyurdu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

İnsan hakları savunucusu Keskin, “Sabiha Gökçen havalimanında gözaltına alınıyorum” dedi. Keskin daha sonra yaptığı açıklamada, "Sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle yakalama kararı çıkarılmış. Savcı ifade için 5 gün süre verdi. Cumartesi anneler hala gözaltında ama" diye belirtti.

Bir süre sonra serbest bırakılan Eren Kesin, "Sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle yakalama kararı çıkarılmış. Savcı ifade için 5 gün süre verdi. Cumartesi anneler hala gözaltında ama" ifadelerini kullandı.

Keskin ayrıca geçen hafta da Cumartesi Anneleri Taksim 941’inci hafta açıklaması sırasında gözaltına alınmıştı.

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Cumartesi Anneleri
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