Kırklareli’nde 361 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 361 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı.

Kırklareli’nde 361 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi çerçevesinde 01-13 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 361 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 19 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, 15 araca el konuldu.

Kaynak: İHA

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