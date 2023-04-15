Metin Akpınar'dan Muharrem İnce'nin iddialarına sert yanıt: Normal bir insan bunu söyleyemez

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hızla yaklaşırken, birbirinden farklı tartışma da gündemden düşmüyor.

Son olarak sanatçı Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye, “Normal bir insan bunu söyleyemez” diyerek yüklendi.

Seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden olan İnce, yüzde 30 oyla ikinci tura kalacağını ve yüzde 60 oy oranıyla seçimi kazanacağını öne sürmüştü.

Kendisine İnce’nin bu sözleri sorulan Akpınar, "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla Millet İttifakı’nı engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? Cumhur İttifakı’nın lehine olur." dedi.

Akpınar Kafa TV’deki sözlerinin devamında, "Bu seçim esasında çok ciddi bir seçim her seçim önemlidir ama bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Bugün uygulanan seçim teokratik, monarşik bir rejim. Halbuki biz demokrasi istiyoruz. Her şeyi onun uğruna yapıyoruz. Toplumda da öyle bir demokrasi talebi doğdu. Demokrasi de öyle hemen ulaşılınca bitecek bir hedef değildir. Gittikçe zorlaşır, ulaştıkça zorlaşır o. Ama bugünkü seçim teokratik, monarşik bir yönetimden demokratik parlamenter bir sisteme geçmek seçimi olacak” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem