Geçiş garantili yollara Ramazan işlemedi: Ücretli olacaklar

Geçiş garantili otoyollar, Ramazan Bayramı'nda da ücretli olacak.

Bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile inşa edilen köprü ve otoyolların, bu bayramda da yurttaşlar için paralı olacak. AKP iktidarı, Ramazan Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkı tanırken; yap-işlet-devret projeleri ile inşa edilenler yine kapsam dışında bırakıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yurttaşlar, söz konusu ücretli köprü ve otoyollar kullanması halinde 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü’nden geçen yurttaşlar geçiş ücreti ödeyecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nin ücreti otomobiller için 218,50 lira, minibüsler için ise 279,50 lira. Gidiş ve dönüş olarak bu yolların kullanılması halinde ücretler 500 lira civarında seyredecek.