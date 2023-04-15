Taksim AKM'de yangın!
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı.
Yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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