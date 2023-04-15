Taksim AKM'de yangın!

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı.

Yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem