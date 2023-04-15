Genç avukatlar 5 yıl baro aidatı ödemeyecek

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüge girdi. Avukatlık mesleğine adım atan genç hukukçular, ilk 5 sene boyunca barolara aidat ücreti ödemeyecek.

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Genç avukatlar 5 yıl baro aidatı ödemeyecek

Avukatlık Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte Avukatlara büro kurma giderlerinin karşılanması amacıyla uygun şartlarda kredi imkanı sağlanacak.

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Kanun uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılan ve 5 Nisan itibariyle yürürlüğe giren değişikliklerle mesleğin ilk beş yılında olan avukatlardan daha önce yarı oranında alınan baro keseneği (aidat) artık alınmayacak. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde avukatlar yıllık bin Tl civarında barolara aidat ücreti ödüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte; avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım bürosunun gelirleri arasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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