Caddebostan'da müsilaj endişesi

Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler havadan görüntülendi.

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Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyıya yakın kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.

2 yıl önce Marmara Denizini kaplayan müsilaj, Marmara denizinin korkulu rüyası haline gelmişti.

İstanbul'da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Kadıköy Caddebostan Sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıllarda Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının ortalarında ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. Öte yandan, deniz kıyısında oluşan ve müsilajı andıran tabaka havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Deniz salyası - müsilaj
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