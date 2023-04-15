Gaziantep’te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Gaziantep’te aralarında otomobil, kamyonet ve TIR'ların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Gaziantep’te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Gaziantep’te, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi’nde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta aralarında otomobil, kamyonet ve TIR'ların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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