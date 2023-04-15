Depremzedeler için para toplanmıştı: Bağışlar vakıflara gönderilmiş!

Elazığ Özel İdaresi de depremzedelere yardım amacıyla personellerden topladığı yardım paralarını Kızılay veya AFAD’a bağışlamak yerine Mamuret’ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderdiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Depremzedeler için para toplanmıştı: Bağışlar vakıflara gönderilmiş!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 11 ili etkilemiş, onbinlerce vatandaş vefat etmiş yüzbinler ise evsiz kalmıştı.

Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek için birçok devlet kurumu harekete geçip yardım toplamıştı. Bu kurumlardan biri de Elazığ Özel İdaresi olmuştu.

TOPLANAN PARA VAKFA GİTMİŞ

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Elazığ Özel İdaresi yöneticileri depremzedelere yardım amacıyla özel idare personellerinin rızasıyla maaşlarından 300-500 lira arasından kesinti yaptı.

Yaklaşık 250 bin liranın toplandığı yardım parasının 50 bin lirasını Mamuret'ül Aziz  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiği ortaya çıktı.

Etiketler
Deprem Vakıf
Son Güncelleme:
Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar.. Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar..
Sedat Peker'den yeni hamle: Önce paylaştı sonra sildi Sedat Peker'den yeni hamle
Gaziantep’te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası Gaziantep’te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir İftara vaktiniz kalmadıysa mercimek çorbasını böyle pişirmeniz önerilir
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!
Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..