Depremzedeler için para toplanmıştı: Bağışlar vakıflara gönderilmiş!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 11 ili etkilemiş, onbinlerce vatandaş vefat etmiş yüzbinler ise evsiz kalmıştı.

Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek için birçok devlet kurumu harekete geçip yardım toplamıştı. Bu kurumlardan biri de Elazığ Özel İdaresi olmuştu.

TOPLANAN PARA VAKFA GİTMİŞ

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Elazığ Özel İdaresi yöneticileri depremzedelere yardım amacıyla özel idare personellerinin rızasıyla maaşlarından 300-500 lira arasından kesinti yaptı.

Yaklaşık 250 bin liranın toplandığı yardım parasının 50 bin lirasını Mamuret'ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiği ortaya çıktı.