Binlerce Kartallı, açık hava iftarında buluştu

Kartal Belediyesi, her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği açık hava sokak iftarları geleneğini bu yıl da bozmadı. Mahallelere taşınan iftar sofraları ile komşuyu komşuyla bir araya getiren Kartal Belediyesi, birlik ve beraberlik duygusunu bu kez üç farklı mahallede verdiği iftar yemeği ile yaşattı.

Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak, Topselvi Mahallesi Hacı Kaptan Sokak ve Cevizli Çınar Caddesi'nde düzenlenen iftarlara yaklaşık 10 bin Kartallı vatandaş katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Belediye çalışanları tarafından özenle hazırlanan iftar sofraları, vatandaşların birlikte oruç açma geleneğini sürdürmesine imkan sağladı. Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi’nde hazırlanan yemekler ile orucunu açan Kartallılar hep birlikte dualar etti.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar boyunca vatandaşlarla sık sık sohbet etti. İftara katılan Kartallılar, belediyenin bu etkinliği düzenleyerek Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kartallılar, iftarın ardından Kartal Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Ramazan eğlencesine de yoğun katılım gösterdi. İftar sofrasında orucunu açan 7’den 70’e Kartallı düzenlenen çeşitli yarışmalara katıldı, Türk Tasavvuf Müziğinin yanı sıra ilahiler ve semazen gösterileriyle Ramazan ayının ruhunu doyasıya yaşadı. Ramazan Hacivat – Karagöz gölge oyunu ise özellikle çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Başkan Gökhan Yüksel de Ramazan etkinliklerine katılarak gösterileri vatandaşlar ve çocuklarla birlikte takip etti.

GÖKHAN YÜKSEL: BİR YANIMIZ SÜREKLİ AFET BÖLGESİNDE

Başkan Gökhan Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi yönünü yansıtan iftarlarımız, komşularımızın birlikte olmasına vesile oluyor.

Vatandaşlarımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Bugün yalnızca burada değil, Ramazan’ın ilk gününden beri deprem bölgesinde de vatandaşlarımıza iftar ve sahurda hizmet veriyoruz. Bir yanımız sürekli afet bölgesinde. Orada yaşayan kardeşlerimizin ve tüm Müslüman âleminin tuttuğu oruçların kabul olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sokak iftarları, vatandaşların bir araya gelerek hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirmesine vesile oluyor.