Bazıları için "adalet" hızlı işliyor: İBB yöneticisine saldıran şahıs hakkında tahliye kararı

GERÇEK GÜNDEM - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için salı günü harekete geçti.

Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre; Ramazan Gülten’e saldırdığı için tutuklanan şahıs hakkında, yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.

Gülten’i yaralayan kişi iki gün tutuklu kalmış oldu.

Mahkeme tahliye kararının gerekçesinde, iki kişinin saldırdığını, birinin serbest bırakıldığı için tutuklanan kişinin de serbest kalabileceğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem