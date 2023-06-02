'Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu birkaç ilde Deprem Destek Kredisi kaldırıldı'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidar tarafından depremde zarar gören 11 ildeki esnaf için verileceği belirtilen deprem destek kredilerinin Diyarbakır’ın da aralarında olduğu bazı illerde kaldırılmasına tepki gösterdi.

Tanrıkulu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği deprem sonrasında esnafın kullanabileceği 500 bin lira krediye ek olarak, 250 bin lira deprem destek kredisi paketi açıklamıştı. Bu paket 1 yıl ertelemeliydi. Ayrıca 11 ili kapsıyordu. Ancak ne olduysa dün itibariyle yani 1 Haziran itibariyle, Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu birkaç ilde bu destek kredisi kaldırıldı. Şimdi sormak lazım. Seçimden hemen sonra bu destek kredisinin kaldırılmasının amacı nedir? Seçim odaklı mıydı? Diyarbakır depremden zarar gören illerden biri, evet az zarar gördü ama esnafımız mağdur, diğer illerde de mağdur.

Deprem destek kredisinin ayrıntılı bir biçimde 11 ili kapsayan afet bölgesinde uygulanması lazım. Bu ayrımın bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Buradan hükümete sesleniyorum; Diyarbakır esnafını bu şekilde mağdur etmeyin.”

Kaynak: ANKA