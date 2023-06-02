TBMM'de 28. Dönem Erdoğan'a protesto ile başladı: Vekiller yemin ediyor

TBMM'nin 28'inci Dönemi en yaşlı üye olan 75 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında açıldı. 600 vekil bugün yemin ederek görevine başlıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefet tarafından protesto edildi.

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GERÇEK GÜNDEM / 

14 Mayıs'ta Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilini seçti.

TBMM'nin 28'inci Dönemi en yaşlı üye olan 75 yaşındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında açıldı. 600 vekil bugün yemin ederek görevine başlıyor. 

Resmi törenle karşılanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip ediyor.

Kürsüde ilk yemini Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli okudu. Bahçeli'nin ardından mazereti olan vekiller öncelikli yemin etti.

Sonrasında illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelerek Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin ediyor. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor. Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmiyor. Eski Başkan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.

Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

Anayasa'da yer alan milletvekili yemini:                                                                                                                                                                                                                                                                                            "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

ERDOĞAN'A PROTESTO

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e geldiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de Erdoğan'ı protesto ederek ayağa kalkmadı. 

DEVLET BAHÇELİ, 28'İNCİ YASAMA DÖNEMİNİ AÇTI

Meclis'te İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Sayın vekiller şimdi gündeme geçiyoruz. Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır ama önce Meclis başkanı sıfatı ile sizleri selamlamak istiyorum.

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli vekiller. 14 Mayıs seçimi ile tecelli eden TBMM'nin ilk töreninin ant içme töreni öncesi hepinizi selamlıyorum. Büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin, vekillerimize, siyasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk turu 14 Mayıs 2023'te, ikinci turu da 28 Mayıs'ta yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da gönülden kutluyorum."

Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

YEMİN SIRASI ANKARA MİLLETVEKİLLERİNE GELTİĞİNDE ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

İllerin alfabetik sırasına göre ilerleyen yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayın milletvekilleri, ant içme sırası Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhu için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.

Daha sonra Genel Kurul salonunda saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşunun ardından TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldı.

 MELİH GÖKÇEK'İN OĞLU OSMAN GÖKÇEK YEMİNİ YANLIŞ OKUDU

AKP’den Ankara milletvekili seçilen Osman Gökçek, kürsüde yemini yanlış okudu. Gelen uyarılar ve itirazlar üzerine Gökçek yeminini tekrarlamak zorunda kaldı.

Osman Gökçek, Ankara belediye başkanıyken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden el çektirilen AKP’li Melih Gökçek’in oğlu.

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Partilere göre TBMM'de sandalye dağılımı:
 
AK Parti 268 milletvekili
 
Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili
 
MHP 50 milletvekili
 
Yeşiller ve Sol Gelecek 61 milletvekili
 
Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili
 
CHP 169 milletvekili
 
İYİ Parti 43 milletvekili

CHP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİREN PARTİLER 

CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek Partisi, SP ve DP’den toplam 35 isim Meclis’e girerken, Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül de CHP listesinden milletvekili seçildi.

AKP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİREN PARTİLER

AKP'listelerinde seçime giren HÜDA-Par'da Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da AKP listesinden İstanbul vekili seçildi.

 
 
 
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