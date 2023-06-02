En yaşlı üye Devlet Bahçeli, geçici Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı

14 Mayıs'ta Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 üyesini seçmesinin ardından 28'inci dönem bugün açılıyor.

27'inci Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 28. döneminin ilk gününde Genel Kurul'un yaşlı üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti.

TBMM Genel Kurulu'nun ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkan olan 75 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ise yarın yapılacak.

MUSTAFA ŞENTOP: TBMM'YE BAŞKANLIK YAPMAK ÇOK NADİR BİR ŞEKİLDE NASİP OLACAK MAZHARİYETTİR

Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"27. Dönemde TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."

DEVLET BAHÇELİ: TBMM'DE EMANETİ YASAL ÇERÇEVEDE ALMAKTAN ÇOK BÜYÜM GURUR DUYUYORUM

Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN

Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.