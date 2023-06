Can Atalay’ın avukatı Evren İşler: ‘‘Cezaevinde bulunduğu her dakika haksız alıkoyma niteliğinde’’ 

Can Atalay, Gezi Parkı'na AVM yapılması adına girişime karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını üstlendi. Daha sonra Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilerek gözaltına alındı. Atalay, yargılandığı iki davadan beraat etti. Ancak daha sonra tekrar açılan ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'de görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezası aldı.

MECLİS’TE YEMİN TÖRENİ YAPILACAK ATALAY HALA HAPİSTE

Bugün Meclis’te, yeni seçilen milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Ancak Hatay TİP 1. sıradan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay'ın tahliye edilmesi için Yargıtay'a başvuru yapıldı ancak hala hapishanede tutuluyor.

AVUKAT EVREN İŞLER: ‘‘CAN ATALAY’IN CEZAEVİNDE BULUNDUĞU HER DAKİKA HAKSIZ ALIKOYMA NİTELİĞİNDEDİR’’

Gerçek Gündem’e konuşan Can Atalay’ın avukatı Evren İşler, müvekkilinin hapiste tutulmasının hem seçme hem de seçilme hakkı açısından hak ihlali olduğunu belirtti:



‘‘Mazbatanın alındığı gün, geçen hafta çarşamba itibarıyla Yargıtay'a başvurumuzu yaptık. Yargıtay'a yapmamızın sebebi dosyanın şu an Yargıtay'da olması. Hangi mahkeme önündeyse o mahkemeye başvuru yapılması gerekiyor. Durma kararı ve tahliye kararı verilmesi gerekir derhal. Bunun aksine davranış, net şekilde hukuka aykırıdır. Bu konuyla ilgili olarak daha önceden verilmiş Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kararları var. Bütün kararların ortak noktası Milletvekilinin tutuklu olması halinin hem milletvekili açısından hem millet açısından hak ihlali olduğunu saptamış durumda.’’



İşler, depremden çıkmış Hatay halkının ortaya koyduğu siyasi iradenin yok sayıldığını vurguladı. Atalay’ın ‘alıkonulduğunu’ anlatan İşler, şöyle konuştu:



‘‘Çünkü seçme seçilme hakkı birbiriyle bakışımlı, karşılıklı haklar. Seçilme hak olduğu kadar seçme de hak vardır. Şu haliyle depremden çıkmış Hatay halkının gösterdiği, ortaya koyduğu siyasi iradenin yok sayılması anlamına geliyor Can Atalay'ı tutuklu olmaya devam ettirilmesi. Anayasada açıkça düzenlenmiş milletvekili dokunulmazlığı açısından Can Atalay'ın cezaevinde bulunduğu her dakika haksız alıkoyma niteliğindedir.’’

MECLİS’TE PROTESTO

Atalay’ın tahliye edilmemesi üzerine, Meclis’te kendisine verilen odanın girişine Can Atalay’ın fotoğrafı asıldı.





MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI NEDİR?



Milletvekili yasama dokunulmazlığı, seçimden sonra ya da önce bir suç işlediği iddia edilen milletvekilinin meclis kararı çıkmadıkça, sorguya çekilmemesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır.

Yasama dokunulmazlığının temel amacı, milletvekilinin görevini her türlü kuşkudan uzak olarak yapmasını sağlamak ve suç işlediği düşüncesiyle görevinden geçici de olsa uzaklaşmasını önlemektir.



1982 Anayasası kararına göre;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez."

Kaynak: Gerçek Gündem