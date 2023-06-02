Erdoğan'dan Mehmet Barlas için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan Mehmet Barlas için taziye mesajı

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barlas için bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan yayımladığı mesajda, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi’ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybettiSabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybettiMedya

Erdoğan'dan Mehmet Barlas için taziye mesajı - Resim : 2

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