Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AKP Osmaniye Milletvekili olarak kayıt işlemlerini yapmak üzere Meclis'e geldi.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Yanık, 28. Dönem'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atılan bir döneme başlamanın, çok önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "Önümüzdeki süreçte inşallah hem Meclis tarafıyla yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı, güçlü bir Meclis yapısının oluştuğu hem de hükümet tarafıyla icraatları ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak" diye konuştu.

Bakan Yanık, seçimlerde milletin iradesinin tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, demokratik teamüller bozulmadan sürdürülen iki turlu seçim sürecinin, büyük bir olgunlukla ve milletin vakarıyla tamamlandığını söyledi.

Derya Yanık'a rozetini, yeğeni Onur Işıklı taktı.

Bu arada milletvekilleri kayıt yaptırdıktan sonra Meclis çalışanları ve basın mensuplarına yöresel lezzetlerden ikram etti.

Kaynak: AA