Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas; 81 yaşında hayatını kaybetti.
Barlas; bir süredir Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyordu.
MEHMET BARLAS KİMDİR?
1942 doğumlu Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Babasının Son Havadis'inde işe başlayan Barlas, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak, TGRT, ATV, NTV gibi birçok gazete ve TV'e çalıştı.
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