Albayrak lobisi devrede: Pelikan ekibinde Mehmet Şimşek rahatsızlığı

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

TBMM’de bugün yemin töreni düzenlenecek, yarın da Erdoğan’ın mazbatasını almasının ardından Bakanlar Kurulu’nu açıklayacağı duyuruldu.

KULİSLER HAREKETLİ

AKP kulislerinden, yeni kabinede olması beklenen kişilere ilişkin farklı bilgiler sızıyor. Ancak, uluslararası basının yakından takip ettiği konu ekonominin yeni patronunun kim olacağı… Reuters ve Bloomberg gibi uluslararası medya organları, eski bakan Mehmet Şimşek’in yeniden ekonomi yönetimine geleceğini yazdılar.

Türk medyasında da milletvekili seçilen bazı bakanların görevlerine devam edeceği ihtimali olduğu da yazıldı, tamamen yeni bir kabine oluşacağı da…

ALBAYRAK EKİBİ GÖREV BAŞINDA

Yeni kabinede adı geçenlerden birisi de Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapmış olan Berat Albayrak…

Albayrak, birkaç yıl önce gece yayımladığı mesajla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmıştı. O günden bu yana siyaset sahnesinde görülmeyen Albayrak’ın adı, kardeşi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Sabah – A Haber tarafından gündeme getirilmeye çalışılıyor. İki yayın organı da Berat Albayrak’ın bakanlık dönemlerindeki ‘başarılarını’ hatırlatan haberlere imza atıyorlar.

PELİKAN’DA MEHMET ŞİMŞEK RAHATSIZLIĞI

Albayrak ekibinin oluşturduğu bilinen Pelikan yapılanması da Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçti. Erem Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun yazısında, Mehmet Şimşek’in abartıldığını ileri sürdü.

Erdoğan’ın varlığına vurgu yapan Erem Şentürk, şunları kaydetti:

“Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı… ne oluyor?

‘Tam yetki’, ‘Özel yetkiler’, ‘Büyük kurtarıcı’, ‘Zembille gelen dahi’, ‘Ortodoks Ekonominin son rahibi’,

Gök gürültüleri, şimşekler…Ne oluyor? Erdoğan var.

İster Mehmet Şimşek isterse Mahmut Yıldırım gelsin, kim nereye geliyorsa gelsin. Erdoğan var. En son, ‘Son Büyük Ekonomi Bükücü’ olarak Kemal Derviş geldiğinde böyle hava esiyordu.

Türkiye kurtarılması gereken bir noktada değil. Kimin kurtarıcıya ihtiyacı varmış? Temel ekonomi göstergelerinin hiçbirinde sıkıntı yok. Türkiye’nin döviz kuru ve enflasyon dışında başka hiçbir sorunu yoktur.”

“NE KADAR ABARTILDI”

“Erdoğan’ın olduğu yerde herkes gaza basabilir abartmamak lazım. Nedir yani. Ne kadar abartıldı” diyerek Mehmet Şimşek’i hedef alan Şentürk, Türkiye’nin mevcut politikalarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına getirilmesine bu ifadelerle tepki gösteren Şentürk, “Enerji yerli milli ikame ile millileşilecek. Bitti gitti. Herkes işine bakacak konu kapanacak” diyerek de eski bakan Berat Albayrak’ın yeni kabine de yer alması beklentisini dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem