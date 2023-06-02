Islak imza açıklamasına yanıt geldi: Meğer o sandıklarda muhalefet yokmuş!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “Yalan söylemişler” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gökhan Günaydın’ın, “14 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisinin bilişim sisteminde bir eksiklik olmamıştır. Bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşılık sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklik olmuştur” açıklamasını gündeme getirdi.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel’in Günaydın’a verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

- Seçimden sonra bize ilk tutanaklar okul önlerinden geldi. Daha sonra da ilçelerden geldi... Çünkü her okulun önünde çok yetkin bir teknoloji kullanan kişi bulma şansımız yoktu.

- 14 Mayıs’ta CHP mobil sistemine yaklaşık 113 bin sandıktan veri geldi. 28 Mayıs’ta ise 119 bin sandıktan geldi. Yani, yaklaşık yüzde 60’ını mobilden, okul önünden aldık. Fakat iş burada bitmedi. 15 Mayıs sabahına kadar bu rakam 178 bin sandığa çıktı. Seçimden sonraki pazartesi akşam da yaklaşık yüzde 99’unu ilçelerden tamamladı arkadaşlar. Ama hız çok yavaştı.

- Gökhan Bey’in kastettiği, haklı da bir eleştiridir. Özetle diyor ki, “İlk gece sabaha kadar yaklaşık 170 bin sandıktan veri geldi ve 192 bin sandığın hepsini göremedik!”

- Burada birinci sorun, elbette ki örgütsel zafiyet... Halbuki, o gece o tutanakları göndermek isteseler, bizim bütün sistemimiz buna uygun... Ama süreç çok yavaş işliyor, yani örgütlerin bu işi yapma kapasitesi tam değil.

- Şunu da hiç kimse bilmiyor tabii... Gökhan Bey’in söylediği gibi, 17 bin sandıktaki görevli görevini yapmış mı? Bunun teyidini de ancak YSK bize bir rapor gönderdiği zaman göreceğiz.

“2 BUÇUK MİLYON OY FARKI VAR, DEĞİŞTİRMEZ Mİ SONUCU YANİ?”

“Gökhan Günaydın’a göre sahip çıkılmayan sandıklar sonucu değiştirecek boyutta” hatırlatmasına Onursal Adıgüzel, “17 bin sandıktan bahsediyoruz... 2 buçuk milyon oy farkı var, değiştirmez mi sonucu yani?” diye yanıt verdi.

Adıgüzel, şöyle devam etti:

- Ben 313’ü hariç her sandıkta bir görevli görmüştüm. Onları da telefonla arayıp teyit ettik. Bana bu isimleri gönderen kim? İlçe başkanı.

- Gökhan Bey diyor ki burası flu bir alan... Ben de diyorum ki bunların gerçekten görev yapıp yapmadığını teyit etmek için YSK’den bir bildirim gelmeli. Yani ben şunu söyleyemem: ‘17 bin sandığın 17 binine de görevli gitmemiştir!’ Sadece şunu söylüyorum size: İlçe başkanlıkları tutanakların yüzde 99’unu ertesi gün tamamladı.

- Bu seçim güvenliği meselesi inanılmaz büyük bir harekât. Bunu sadece bir siyasi partiye değil, dünyanın en büyük kurumsal şirketine verseniz de aksaklıklar olur. Çünkü şöyle düşünün, 23 Nisan’da görevli atıyorsunuz... Görevli 23 Nisan’dan 14 Mayıs’a kadar vefat edebiliyor. Yedekleri vardı büyük kısmının. Fakat burada bir flu alan var... ‘17 bin sandığa görevli gitmemiştir’ demek de ‘Burada oy hırsızlığı vardır’ demek de yanlış. Gökhan Bey, ‘Tam anlamıyla sahip çıkılmadı ve bize hızlı veri gelmedi, bu da sonucu değiştirebilirdi’ diyor. Kendi perspektifinden haklı... Ama ben bunu bizim ilçe başkanımıza sorsam, ‘Hepsine sahip çıktık’ der.

- Bir sebep de şu: Parti o bölgelerde güçlü değil, oy da almıyor. Yani şunu da konuşmak lazım. Gerçekten oy aldık da mı olmadı, yani oyumuzu mu çaldılar? Yoksa sandıklara bu mahallelerden oy da mı girmemiş?