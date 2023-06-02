İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Millet İttifakı bozuldu mu' sorusuna yanıt verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Millet İttifakı sona erdi" açıklamaları üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

TBMM önünde yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın geleceği hakkında konuşan Zorlu, “Yerel seçimlerde ittifakların ortaya koyduğu başarı devam ediyor, stratejik kararımızı kurultayda belirleyeceğiz” dedi.

Zorlu devamında şunları söyledi:

"Millet İttifakı sayın genel başkanımızın teklifiyle bir araya gelmesiyle çok büyük başarılar elde etmiştir. Seçim sonucunun ardından genel başkanımız, başkanlık divanımız milletvekillerimizle bir araya geldi. Büyük kararları 25 Haziran kongremize topluyoruz. Bu tür stratejik bir nihai kararın sayın genel başkanımızla hep birlikte takip etmemizin önemli olacağını düşünüyorum. Seçim işbirliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu işbirliği 14 ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da, şu andan itibaren stratejik meseleyle ilgili genel başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşırız."