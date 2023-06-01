İBB İmar Müdürü saldırıya uğramıştı: 1 kişi tutuklandı

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İBB İmar Müdürü saldırıya uğramıştı: 1 kişi tutuklandı

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınmış, İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için salı günü harekete geçmişti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğramıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polisin olayla ilgili 4 kişi yakalama çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.

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