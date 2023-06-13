İBB yöneticisine saldıranlar parayla bırakıldı: Devlet memuruna saldırıp 1 milyon TL verirseniz serbestsiniz

Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçmişti.

Askadar adlı kafenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğramıştı. Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darbedilmişti.

Şüpheli restoran işletmecisi olan Abdullah Şanlıer’le ilgili yargılama sona erdi. Şanlıer için adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 1.000.000,00 TL (Bir Milyon Türk Lirası) güvence bedelinin karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde tek seferde mali hazinesine yatırılarak makbuzun soruşturma dosyasına sunulması suretiyle verildi.

Mahkeme, Şanlıer’in üzerine atılı “Kasten Yaralama Suçunun” vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin üzerine atlı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması sonucuna vararak, dört ay süreyle geçerli olmak üzere ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna haftanın her Pazar günü şahsen müracaat ederek mevcudiyetlerini ispat bakımından imza atması şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İŞLETMECİ: BANA İSLAMİ TERÖRİSTSİNİZ DEDİLER

Gerçek Gündem’in ulaştığı tutanakta yer alan ifadeye göre şüpheli restoran işletmecisi Abdullah Şanlıer, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten tarafından kendisine “Siz İslami teröristsiniz” denildiğini iddia etti.

Tutanakta yer alan bilgilere göre işletmeci Şanlıer ifadesinde şunları söyledi:

“Ben yıllardır Üsküdar sahilde bulunan Paçi isimli iş yerini işletmekteyim. Askadar ve Katibim isimli iş yerleri bizim komşumuz olur. Olay günü olan 30 Mayıs 2023 tarihinde saat 09:00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta görevlileri ASKADAR isimli iş yerinin yıkımı için geldiler. Sonrasında bu iş yerlerinin avukatı olan Mehmet Taşdelen ile zabıta müdür olarak bildiğim Nazan Başelli arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nazan, Cemil Çakıroğlu’nun eline vurdu. Bunun üzerine ben de neler yaşandığını öğrenmek için olay yerine gittim. Olay yerinde Ramazan Gülten isimli şahıs bize hitaben "Siz İslami teröristsiniz" diyerek hakarette bulundu. Bunun üzerine bende kendisine idare mahkemesindeki davayı hatırlattım ve aramızdaki tartışma bu şekilde sona erdi. Sonrasında işlerim olması nedeni ile ben dükkanıma geri döndüm. Ramazan Gülten isimli kişi neden kendisini darp ettiğimi söylediğini bilmiyorum. Kendisi yalan söylemektedir. Ramazan Gülten'i kimin yaraladığını bilmiyorum. Ancak yakınlarında Batuhan Ekşi, Garip Özay, Feti Aydın vardı. Cemil Çakıroğlu’nun Nazan Başelli'nin eline vurup vurmadığını bilmiyorum. Ancak Cemil ‘eğer burada hukuksuz bir hareket yaparsanız" dedi. Ramazan Gülten’e küfredildiğini duymadım. ’Fetön’ün (…) PKK’lı bunlar’ diye bir söylemde bulunmadım. Ben üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten tartışmaya konu yer ile alakalı olarak İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Bana hakaret eden Ramazan Gülten ve Nazan Başelli’den davacı ve şikayetçiyim. Şikayetimle alakalı olarak ekran görüntüleri ve videoları daha sonrasında dosyaya eklenmek üzere sunacağım. Eklemek istediğim başkaca bir husus yoktur.”

İşte o tutanak

Kaynak: Gerçek Gündem