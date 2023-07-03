Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den Kemal Sunal anısına müze

"Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği"



Sevgili #KemalSunal'ın anısına Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı'nda çok güzel bir müze yapıyoruz. Değerli sanatçımızın anısını Sunay Akın ile birlikte tasarladığımız, yeşillikler içinde, çocukların oyun oynadığı bir parkın içinde yaşatacağız.… pic.twitter.com/32gf4tWerK