Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den Kemal Sunal anısına müze
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de usta sanatçı Kemal Sunal anısına müze ve park yapılacağını, alanın tasarlanmasında Sunay Akın'ın da görev aldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Temmuz 2000'de vefat eden usta sanatçı Kemal Sunal'ın anısına Kadıköy Göztepe 60 Yıl Parkı'nda müze yapılacağını açıkladı.
Sosyal medyadan haberi Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filminden sahneyi paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Değerli sanatçımızın anısını Sunay Akın ile birlikte tasarladığımız, yeşillikler içinde, çocukların oyun oynadığı bir parkın içinde yaşatacağız. Vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadeleriyle paylaştı.
"Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği"— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 3, 2023
Sevgili #KemalSunal'ın anısına Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı'nda çok güzel bir müze yapıyoruz. Değerli sanatçımızın anısını Sunay Akın ile birlikte tasarladığımız, yeşillikler içinde, çocukların oyun oynadığı bir parkın içinde yaşatacağız.… pic.twitter.com/32gf4tWerK