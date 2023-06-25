Taksim Meydanı'nda polis ablukası: Meydan kapatıldı, trafik akışı durduruldu!

GERÇEK GÜNDEM

31. İstanbul Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle Taksim Meydanı ablukaya alındı.

Meydan, polis bariyerleriyle kapatılırken, Sıraselviler Caddesi trafiğe kapatıldı. İstiklal Caddesi'ne yaya girişi ise, polis kontrol noktalarından sağlanmaya başladı.

METRO VE FÜNİKÜLER HATTI KAPATILDI

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem