Yurtta hava durumu nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurtta hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İHA

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