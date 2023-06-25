Yurtta hava durumu nasıl?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
Kaynak: İHA
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