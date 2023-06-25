Yurtta hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İHA