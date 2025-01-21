Kabine Bugün Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve Suriye'de yeni dönem, gündemin ana başlıklarını oluşturuyor.

Kabine Bugün Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Son olarak 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

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ANA GÜNDEM ATEŞKES

Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması yer alıyor. Türkiye'nin İsrail-Hamas arasındaki ateşkesteki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Kabine Bugün Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var? - Resim : 2

SURİYE GÜNDEMİ

Suriye'deki geçici hükümetin dışişleri bakanı Esad Hasan Şeybani, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelmişti. Şam'dan yapılan bu ilk ziyaret, gündemdeki yerini koruyor. Toplantıda Suriye'deki yeni dönem de ele alınacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının da toplantıda konuşulması bekleniyor. Ekonomideki gelişmeler de gündemde olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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