İsrail’den Batı Şeria’ya Baskın: 90 Kişiyi Serbest Bıraktı 64 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail Hamas ile aralarındaki anlaşma kapsamında 90 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail güçleri bugün ise Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 64 kişiyi gözaltına aldı.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da olduğu 64 Filistinliyi gözaltına aldı. Azzun beldesi sakinlerinden Faris Azzuni, İsrail güçlerinin, akşam saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini ve esnafı iş yerlerini kapatmaya zorladığını anlattı. İsrail askerlerinin beldedeki evlere ve bir camiye de baskın düzenlediğini söyleyen Azzuni, 64 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınanlar arasında çocukların da olduğunu aktaran Filistinli aktivist, bunlardan birinin en fazla 7 yaşında olduğunu kaydetti. İsrail askerlerinin, gözaltına aldıklarını beldenin meydanında yüzüstü yere yatmaya zorladığını belirten Azzuni, daha sonra Filistinlileri, İsrail güçlerinin kampının bulunduğu yere götürdüğünü kaydetti.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını paylaşan Azzuni, İsrail askerlerinin taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini anlattı. Azzuni, İsrail güçlerinin dün akşam saatlerindeki baskınında ise darp sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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