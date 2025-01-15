Çatısı Çöken Havalimanı İçin Bakandan Tek Satırlık Yanıt: Krediyi Doğruladı, Ziraat Bankası'nı Gizledi

BAKAN ZİRAAT’TEN KULLANILAN KREDİYİ GİZLEDİ

KREDİ DEVLETTEN, İŞLETME ŞİRKETTEN

Çukurova Havalimanı’nın inşası ve işletmesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündemde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ilk yağmurda çatısı çöken ve eleştirilerin hedefi olan projeyi üstlenen AKP’li eski belediye başkan adayına ait şirketin Ziraat Bankası Bahreyn şubesinden kullandığı kredi ve borçlarını TBMM’de sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise krediye dair ayrıntıları paylaşmazken, yurt dışı finansman kullanıldığını doğruladı.

KREDİ MİKTARINI GİZLEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP’den belediye başkan adayı da olan kişiye ait olan Kuzova Holding’in yaptığı ve işlettiği Çukurova Havalimanı için Ziraat Bankası Bahreyn şubesinden aldığı iddia edilen kredinin miktarını ve mevcut borcunu açıklamadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun ısrarlı sorularına, Bakan “Havalimanı projesinin tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince yurt dışı finansman kullanmıştır” yanıtını verdi.

Yapımına 2013 yılında başlanan, ancak müteahhitlerinin iflas etmesi ve bütçede kaynak bulunamaması gibi gerekçelerle uzun yıllar inşaat aşamasında kalan, geçen yıl hizmete açılabilen Çukurova Havalimanı yeniden gündem oldu. CHP’li Karasu, 2020 yılında “Yap-İşlet-Devret” modeliyle ihalesini kazanarak projenin altyapı ve üstyapı işlerini tamamlayan ve halen işletmesini yapan Kozuva Holding’in havalimanı için kullandığı kredileri TBMM’nin gündemine taşıdı.

İlk yağmurda çatısı çöken ve otoparkını su basan havaalanını yapan ve işleten firmaya 12 yıl garanti verildiğini hatırlatan Karasu, “Öğreniyoruz ki, sadece yolcu garantisi vermemişsiniz! Parayı da Ziraat Bankası’ndan vermişsiniz. Merak ediyorum; Ziraat Bankası’nın çok sayıda şubesi varken neden Bahreyn şubesinden kredi verdiniz? Firma şimdi borçlarını ödemiyor, yeniden yapılandırma istiyor. Ayrıca artı kredi istiyor. Bu şirket, Çukurova’da çok sayıda esnafı da mağdur etmiş durumda. “Kasamızdan bir kuruş çıkmadı” diyordunuz; O halde sorarım size: Bu havaalanını yaptığınız arazi kimin: Devletin! Yapımına kredi veren banka kimin: Devletin! Garantör olan kim: Devletin kurumu! Havaalanını işleten şirket kimin: AKP’nin Çerkezköy Belediye Başkan Adayının. Vatandaş, ne yapacağını biliyor; Çerkezköy Belediyesinin anahtarını yandaşa değil CHP’ye teslim ediyor” demişti.

TEK SATIRLIK YANIT

Bakan Uraloğlu, Karasu’nun bütçe görüşmelerindeki sorularına tek satırlık bir yanıt verdi. Uraoğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanı projesinin tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince yurt dışı finansman kullanılmıştır” dedi. Bakan, kredi kullanıldığını doğrularken, Ziraat Bankası’nın ve Bahreyn şubesinin adını ve borç miktarını gizledi.

ÇATININ ÇÖKMESİ YALITIM SORUNUYMUŞ

Uraloğlu, toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin euro olan Havaalanı’nın ilk yağmurda çatısının çökmesi konusunda da “Havalimanının kabul işlemleri esnasında muhtelif yalıtım sorunları mevzusu DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup görevli şirkete sorunu gidermesi için bildirimde bulunulmuştur. Şu aşamada operasyonel sıkıntı teşkil etmeyen bu husus DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” yanıtını verdi.