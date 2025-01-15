Şaibeli İmzalar Ortaya Çıktı! AKP'li Belediyeden Dikkat Çeken İhaleler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ihale süreçlerini organize etmek ve rüşvet iddialarıyla Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması muhalefetin sert tepkisini topladı. Yapılan operasyonda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Aziz İhsan Aktaş isimli kişiye bağlı şirketlerle birçok kamu kurumunun ihale yaptığı ortaya çıktı. Aralarında AKP’li belediyelerin de olduğu kurumların Aktaş’a bağlı Bilginay şirketiyle yaptığı ihaleler ise dikkat çekici.

Aktaş’ın şirketi Bilginay ile kamu kurumları araç kiralama ve hizmet alım gibi başlıklarla kamu kurumları 2011 yılından bu yana 132 ihale imzaladı. Gerçek Gündem imzalanan ihalelere yönelik yapılan itiraz ve şikayetlere ulaştı. Dikkat çeken kurumlar arasında Elazığ Belediyesi ve Elektrik Üretim A.Ş. de yer alıyor.

Elazığ Belediyesi, 13 Haziran 2024 tarihinde kent temizliği işlerinde kullanılması için 82 adet araç kiralaması ihalesine çıktı. Söz konusu ihaleye 7 şirket teklif sunarken kazanan Aktaş’a bağlı Bilginay şirketi oldu. Şirket ile belediye arasında 539 milyon 915 bin liraya sözleşme imzalandı. Ancak 2 şirket sürece itiraz etti.

‘İHALE ŞARTLARI BELLİ ŞİRKETİ İŞARET EDİYOR’

İtirazlardan ilki, söz konusu ihalede araçların adrese teslim şekilde belirlendiğine yönelik olduğu şeklinde yapıldı. Buna göre ihalede söz konusu araçlar belli markaları ve modelleri işaret ediyor. Ayrıca ihalede fiyat farkı hesaplaması yapılmasına ilişkin yöntemin eksik olduğu ve ihalede isteklilerin sağlıklı fiyat oluşturamadığı belirtildi.

‘VARDİYA SAYISI FAZLA GÖSTERİLDİ’ İTİRAZI

Diğer itiraz ise söz konusu ihalede işi yapacak araçların vardiya sayısının 13 bin 142 olması gerekirken 13 bin 927 olarak hesaplandığı yönünde oldu.

Kamu İhale Kurumu yapılan incelemeler sonucunda itirazları reddedip ihalenin Bilginay şirketine verilmesinde karar kıldı.

2 KAT YÜKSEK TEKLİF VERSE DE İHALEYİ KAZANDI

Elazığ Belediyesi’nin tartışmalı bir diğer ihalesi ise 21 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. İhale kent temizliği için 70 aracın kiralanmasını kapsıyordu. İhaleyi 51 milyon 600 bin liraya Bilginay şirketi kazandı. Ancak 7 teklifin yapıldığı ihalede en düşük teklif 29 milyon 773 bin lira oldu. İhaleyi en düşük teklif veren şirket yerine neredeyse 2 kat daha yüksek teklif veren Bilginay kazandı. Söz konusu ihaleye 5 farklı şirket tarafından itirazda bulunuldu.

İtirazlarda ihale şartnamesinde Bilginay’ın şirketinin araçlarını işaret eden özellikler arandığı belirtildi. Kamu İhale Kurulu’nda yapılan inceleme sonucunda kurul çoğunluğunca itirazların reddine karar verilirken diğer üyeler itirazın reddinin kabul edilmemesi yönünde karar kıldı. İtirazlardan birine yönelik kararda, ihalenin iptal edilmesini savunun azınlık sayıdaki kurul üyeleri şu ifadelere yer verdi: “İhale dokümanında yapılan düzenlemeler rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.”

Kuruldaki çoğunluk nedeniyle ihaleyi Bilginay şirketi kazandı.

13 TEKLİFTEN SADECE 5’İ GEÇERLİ SAYILDI

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) de de benzer süreçler yaşandı. EÜAŞ santral onarım, bakım ve temizliği için 23 Temmuz 2020 tarihinde ihale imzaladı. Söz konusu işi 72 milyon 454 bin lira bedelle Bilginay şirketi kazandı. İhaleye 13 şirket katılırken en düşük teklif 70 milyon lira oldu. 13 tekliften sadece 5’i geçerli sayıldı. İhaleye katılan bir şirket ihale şartnamesine uygun teklif yapıldığını ancak tekliflerinin geçersiz sayıldığını söz konusu işlemin iptalini istedi. Kamu İhale Kurumu itirazı reddetti.

Benzer ihale süreçleri Isparta’da da gerçekleşti. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde de belediye yönetiminin Bilginay ile yaptığı ihale 2 Ekim 2019 tarihinde Kamu İhale Kurumu tarafından benzer nedenlerle iptal edildi.