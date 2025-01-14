Kriminal Rapor Ortaya Çıktı: Narin'in Evindeki Halılarda Neler Bulundu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantılı olarak evde yapılan incelemeler ve kriminal rapor detayları ortaya çıktı.

İLK İNCELEMELER

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, jandarma ekipleri, Narin’in kaybolmasından üç gün sonra evde inceleme başlattı. Bulunan giysi ve eşyalardan DNA ve biyolojik iz arandı. Daha sonra evdeki halılar detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Luminol çalışmasıyla halılar üzerinde sperm, kan, kıl, tükürük gibi izler araştırıldı. Şüpheli lekeler ve kıl örnekleri tespit edilen halılar, kriminal inceleme için Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Halılar üzerindeki lekelerde DNA analizleri yapıldı. İnceleme sonucunda, halılarda erkek genotipine ait DNA profilleri elde edildi. Ancak cinayetle doğrudan ilişkilendirilebilecek bulgular sınırlıydı. Halı ve yolluklarda kan ve meniye de rastlanmadı. İncelemenin ardından, halılar üzerindeki kesilen parçalar dikkat çekerken, geri kalan kısımlar ev sahibine iade edildi.

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Halı ve yolluklardan alınan bazı numunelerde DNA profili tespit edildi. Elde edilen DNA profilleri arasında, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili önceki bulgularla uyumlu olan ve farklı olan profiller belirlendi. Bazı numuneler analiz çalışmalarına cevap vermezken, karışım DNA profillerinde belirgin bir bulguya rastlanmadı.

4 KİLİT İSMİN CEZASI BELLİ OLMUŞTU

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, gerekçeli kararı açıklamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Habertürk