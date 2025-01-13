DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye eş başkanları ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.



Gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan'la birlikte 3 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.

Kaynak: İHA