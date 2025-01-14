Abdüllatif Şener'in Oğlu Şamil Şener, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Tutuklandı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şamil Şener, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.

DİĞER OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Şener ailesi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında bir cinayetle sarsılmıştı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şener, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA